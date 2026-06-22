فوائد المشي بعد الأكل في خفض ارتفاع السكر اليوم العالمي للإبل.. نحو 70 ألف رأس في الشمالية تدعم التنمية المستدامة ترامب: إيران ستوافق على تفتيش نووي 3 قتلى في إطلاق نار بكندا مصرع 21 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا إقامة برنامج الإقراء للرجال والنساء في المسجد النبوي الأرجنتين تتغلب على النمسا بثنائية وتبلغ دور الـ32 في كأس العالم 2026 شؤون الحرمين تعلن مواعيد دخول حِجر إسماعيل للرجال والنساء النفط ينخفض بنحو 4% فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن
لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم، وأُصيب عدد آخر بجروح، جراء هجوم شنه مسلحون على قرية في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.
وقال رئيس المجلس المحلي في منطقة بوكوس، أمالو صامويل أمالو، اليوم، إن 21 شخصًا قُتلوا في هجوم نفذه مسلحون الليلة الماضية على قرية كاول التابعة لمنطقة بوكوس.
ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من مقتل 11 شخصًا في هجمات منفصلة بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، مما يعكس استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها نيجيريا في عدد من المناطق.