مصرع 21 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم، وأُصيب عدد آخر بجروح، جراء هجوم شنه مسلحون على قرية في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.

وقال رئيس المجلس المحلي في منطقة بوكوس، أمالو صامويل أمالو، اليوم، إن 21 شخصًا قُتلوا في هجوم نفذه مسلحون الليلة الماضية على قرية كاول التابعة لمنطقة بوكوس.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من مقتل 11 شخصًا في هجمات منفصلة بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، مما يعكس استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها نيجيريا في عدد من المناطق.