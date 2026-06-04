مصرع 4 أشخاص في تحطّم طائرة في كرواتيا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم اليوم، إثر تحطّم طائرة على ساحل كرواتيا الشمالي.

وأفاد بيان للشرطة الكرواتية أنه بحسب المعلومات المتوافرة حاليًا، لقي أربعة أشخاص مصرعهم عندما تحطّمت الطائرة في ميدولين الواقعة في شبه جزيرة إستريا في شمال غربي كرواتيا.

وأضاف أن الحادث وقع في منطقة كامبانوز خارج المدينة وجميع أجهزة الطوارئ في الموقع.