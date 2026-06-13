مصرع 5 جنود إثر تحطم طائرة نقل عسكرية في الهند

أسفر تحطّم طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف “إي إن-32” تابعة لسلاح الجو الهندي، اليوم، أثناء هبوطها في قاعدة جورهات الجوية شمال شرقي الهند عن مصرع خمسة جنود.

وأشار الجيش الهندي في بيان إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام هندية بأن أعمدة كثيفة من الدخان الأسود شوهدت تتصاعد من داخل القاعدة عقب الحادث.