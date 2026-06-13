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مصرع 8 أشخاص في حادث تصادم قطار بسيارة في مصر

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
مصرع 8 أشخاص في حادث تصادم قطار بسيارة في مصر
المواطن - فريق التحرير

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لقى 8 أشخاص مصرعهم أمس إثر تصادم قطار سكة حديد، بسيارة خاصة، بمنطقة حي الجناين بمحافظة السويس المصرية.

وأوضحت محافظة السويس في بيان، أن الحادث وقع نتيجة اصطدام أحد القطارات على طريق “السويس -الإسماعيلية” بسيارة أثناء عبورها شريط السكة الحديد من أحد المعابر غير القانونية بالمنطقة، مما أدى إلى اندلاع النيران في السيارة ووفاة مستقليها في الحال.

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