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مصر: اعتداء إيران على البحرين تصعيد مرفوض يقوض مساعي تعزيز الأمن والسلام الإقليميين

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ مساءً
مصر: اعتداء إيران على البحرين تصعيد مرفوض يقوض مساعي تعزيز الأمن والسلام الإقليميين
المواطن - فريق التحرير

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أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام مُسيّرات إيرانية.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، أن هذه الاعتداءات تعّد انتهاكًا لسيادة البحرين وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا مرفوضًا يُقوّض المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليميين.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع البحرين وجميع الدول الخليجية الشقيقة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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