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مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم 2026

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

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حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة (3 – 1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب نيوزيلندا البادئ بالتسجيل عند الدقيقة (15) عن طريق لاعبه فين سورمان، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل.
وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب المصري من العودة إلى المباراة، بعدما أدرك مصطفى زيكو التعادل عند الدقيقة (59)، قبل أن يضيف قائد المنتخب المصري محمد صلاح الهدف الثاني عند الدقيقة (67)، مانحًا منتخب بلاده الأفضلية في النتيجة.
وعزز اللاعب محمود حسن تفوق المنتخب المصري بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة (82)، ليؤكد انتصار المنتخب المصري وحصدهم ثلاث نقاط ثمينة في مشوارهم بالمونديال.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، معززًا حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، وتجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة.

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