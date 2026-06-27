مصر وإيران تتعادلان 1 – 1 في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026

حسم التعادل الإيجابي 1 – 1 مواجهة المنتخب المصري ونظيره الإيراني، التي جمعتهما اليوم، على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب محمود صابر، قبل أن يدرك المنتخب الإيراني التعادل بواسطة لاعبه رضائيان 14.

وشهد الشوط الثاني محاولات متبادلة من المنتخبين لخطف هدف الفوز، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تغيير النتيجة، كما ألغى حكم المباراة هدفًا لإيران في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة بالتعادل بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب المصري دور المجموعات وصيفًا للمجموعة السابعة ليحجز مقعده في دور الـ32، وبقي المنتخب الإيراني في المركز الثالث بانتظار نتائج المجموعات الأخرى لحسم فرص تأهله ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.