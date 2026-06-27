مصر وإيران تتعادلان 1 – 1 في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026 “المياه الوطنية” تشارك في أسبوع المياه السعودي 2026 “موان” يطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع معالجة نفايات المسالخ إسبانيا تهزم الأوروغواي وتتأهل متصدرة للمجموعة الثامنة بكأس العالم توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان مدرب الأخضر جورجيوس دونيس: أشكر اللاعبين ولم نحقق ما نريد عواصف وفيضانات عارمة تضرب اليابان تفاصيل أول تصعيد بين أمريكا وإيران منذ توقيع مذكرة التفاهم أوكرانيا تكثف هجماتها بالمسيرات على مقاطعات روسية الأخضر يغادر كأس العالم بتعادله مع الرأس الأخضر دون أهداف
حسم التعادل الإيجابي 1 – 1 مواجهة المنتخب المصري ونظيره الإيراني، التي جمعتهما اليوم، على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.
وافتتح المنتخب المصري التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب محمود صابر، قبل أن يدرك المنتخب الإيراني التعادل بواسطة لاعبه رضائيان 14.
وشهد الشوط الثاني محاولات متبادلة من المنتخبين لخطف هدف الفوز، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تغيير النتيجة، كما ألغى حكم المباراة هدفًا لإيران في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة بالتعادل بهدف لمثله.
وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب المصري دور المجموعات وصيفًا للمجموعة السابعة ليحجز مقعده في دور الـ32، وبقي المنتخب الإيراني في المركز الثالث بانتظار نتائج المجموعات الأخرى لحسم فرص تأهله ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.