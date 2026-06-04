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مطار الطائف الدولي يُنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
مطار الطائف الدولي يُنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن
المواطن- فريق التحرير

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أنهى مطار الطائف الدولي إجراءات مغادرة عددٍ من ضيوف الرحمن بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، وذلك وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخدمات ميدانية أسهمت في تسهيل إجراءات سفرهم بكل يسر وانسيابية.


وأوضح تجمّع مطارات الثاني المشغل لمطار الطائف الدولي أن خطط المغادرة نُفذت وفق جاهزية تشغيلية عالية، من خلال تسخير الإمكانات البشرية والفنية كافة، بما أسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حركة الحجاج داخل مرافق المطار.
وشهدت صالات المغادرة تكاملًا في الجهود بين الجهات الحكومية العاملة بالمطار؛ لضمان تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن حتى مغادرتهم إلى بلدانهم، بما يعكس ما توليه المملكة العربية السعودية من عناية واهتمام بخدمة الحجاج في مختلف مراحل رحلتهم.

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