مطار الكويت الدولي يستأنف استقبال الرحلات الجوية

استأنف مطار الكويت الدولي، اليوم الاثنين، استقبال وتشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية ضمن خطة إعادة التشغيل التدريجي للمطار بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير ورفع جاهزية المرافق التشغيلية والأنظمة الفنية.
وشهد مبنى الركاب “T1″، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عودة حركة المسافرين القادمين والمغادرين وسط إجراءات تشغيلية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة الجوية وتسهيل إجراءات السفر مع جاهزية المرافق والخدمات المختلفة لاستقبال الرحلات وفق الخطة المعتمدة.
تأتي عودة تشغيل الشركات العربية والأجنبية عبر مطار الكويت الدولي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة قطاع النقل الجوي واستعادة الطاقة التشغيلية للمطار بما يلبي احتياجات المسافرين وشركات الطيران.