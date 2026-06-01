Icon

الموروث البحري في جازان.. ذاكرة الساحل وإرث البحر المتوارث Icon الخطوط السعودية تعزز أسطولها باستلام 12 طائرة خلال عام 2026 Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت Icon مطار الكويت الدولي يستأنف استقبال الرحلات الجوية Icon إطلاق 8 من طيور أبو منجل المتوج في البرية Icon الكويت تدين الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة Icon نزاهة: التحقيق مع 480 شخصًا وإيقاف 160 آخرين خلال مايو  Icon قتلى بانفجار بموقع تابع لشركة كورية لصناعة الأسلحة Icon رياح نشطة على منطقة تبوك تستمر حتى الـ6 مساء Icon “ليلة سعودية” تحتفي بضيوفها في كوالالمبور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
بعد استكمال أعمال الإصلاح ورفع الجاهزية التشغيلية

مطار الكويت الدولي يستأنف استقبال الرحلات الجوية

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
مطار الكويت الدولي يستأنف استقبال الرحلات الجوية
المواطن - فريق التحرير

استأنف مطار الكويت الدولي، اليوم الاثنين، استقبال وتشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية ضمن خطة إعادة التشغيل التدريجي للمطار بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير ورفع جاهزية المرافق التشغيلية والأنظمة الفنية.

وشهد مبنى الركاب “T1″، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عودة حركة المسافرين القادمين والمغادرين وسط إجراءات تشغيلية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة الجوية وتسهيل إجراءات السفر مع جاهزية المرافق والخدمات المختلفة لاستقبال الرحلات وفق الخطة المعتمدة.

تأتي عودة تشغيل الشركات العربية والأجنبية عبر مطار الكويت الدولي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة قطاع النقل الجوي واستعادة الطاقة التشغيلية للمطار بما يلبي احتياجات المسافرين وشركات الطيران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد