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رفضًا للاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

مظاهرات في إيران تطالب بإقالة قاليباف وعراقجي

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٦ مساءً
مظاهرات في إيران تطالب بإقالة قاليباف وعراقجي
المواطن - فريق التحرير

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خردت مظاهرات مساء اليوم السبت، في إيران تطالب محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين ورئيس البرلمان، ووزير الخارجية عباس عراقجي بالاستقالة رفضًا للاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

في سياق آخر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، السبت، إنه عقد اجتماعًا مشتركًا مع سفيري روسيا والصين في طهران لبحث آخر التطورات المتعلقة بمسودة مذكرة التفاهم، بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف غريب ‌آبادي، في تصريحات أوردتها وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، أن اللقاء تناول آخر المستجدات المرتبطة بمشروع مذكرة التفاهم، حيث جرى نقاش وتبادل للآراء.

ويأتي الاجتماع في ظل تكثيف المشاورات الدبلوماسية بشأن اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، رجح رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس: “نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام. ومع ترجيح إتمام الاتفاق خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، تستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني عليه فورًا، يليه محادثات فنية الأسبوع المقبل”.

وتوجه بالشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، معربًا عن تقديره العميق للشركاء في المنطقة على دعمهم.

واختتم تدوينته بالقول: “نحن على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسًا متينًا لسلام دائم”.

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