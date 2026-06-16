معرض الدفاع العالمي يعزز حضوره الدولي استعدادًا لنسخته الرابعة 2028

يواصل معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تعزيز مكانته الدولية منصة رائدة للتكامل والشراكات في مجالات صناعة الدفاع والأمن، حيث يتواجد المعرض ضمن الجناح السعودي المشارك في معرض يوروساوتري 2026م المقام في مدينة باريس بالجمهورية الفرنسية، بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن استعدادات تنظيم النسخة الرابعة للمعرض والمقرر إقامتها خلال شهر يناير 2028م في الرياض؛ إذ يهدف المعرض إلى التواصل مع كبرى الشركات العالمية الرائدة واستعراض مستجدات النسخة الرابعة التي تلقى إقبالًا عالميًا كبيرًا، بعد أن وصلت نسب إعادة الحجز إلى مستويات مرتفعة قبل أكثر من 19 شهرًا من انطلاق الحدث، ما يعكس الثقة المتزايدة في معرض الدفاع العالمي باعتباره نقطة التقاء إستراتيجية عالمية لقطاع الدفاع الدولي.

وشهدت مشاركة معرض الدفاع العالمي في معرض يوروساتوري 2026م الإعلان عن عدد من الشراكات الإستراتيجية التي تعكس الزخم الدولي المتنامي للنسخة الرابعة 2028م، من أبرزها توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون العالمية الكندية، لتأسيس أول جناح وطني كندي في تاريخ المعرض، بما يتيح منصة مخصصة للشركات الكندية العاملة في قطاعي الدفاع والأمن للتواصل مع الجهات المعنية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم في الرياض.

ووقع المعرض اتفاقية مع شركة الشرق المتطور للصناعات القابضة لتنضم بصفة شريك مميز للنسخة الرابعة، بما يعكس جاذبية المعرض المتزايدة لدى أبرز الجهات والشركات العالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعرض أندرو بيرسي أن معرض الدفاع العالمي صُمم ليجسد منصة عرض عالمية استثنائية تعمل على إيجاد بيئة تجمع جميع الأطراف المعنية في صناعة الدفاع والأمن، بدءًا من القادة ومتخذي القرار، والجهات الحكومية، والشركات، وصولًا إلى المبتكرين والشركاء الإستراتيجيين للمساهمة في تشكيل مستقبل التعاون والتكامل في هذا المجال.



وأشار إلى أن تأسيس أول جناح كندي في النسخة الرابعة من معرض الدفاع العالمي 2028م يعكس الثقة الدولية المتنامية في المعرض وقدرته على تعزيز التعاون البنّاء بين مختلف الجهات المعنية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، مرحبًا بانضمام شركة الشرق المتطور للصناعات القابضة كشريك مميز للنسخة المقبلة، ونتطلع إلى العمل مع كافة الشركاء لمواصلة تعزيز الحضور الدولي للمعرض.

ويأتي الإقبال المتزايد على المشاركة في النسخة الرابعة بعد النجاحات الكبيرة للنسخة الثالثة 2026م وأرقامها القياسية التي عكست الأهمية الإستراتيجية للمعرض ضمن أجندة الفعاليات الدفاعية الدولية.

وشهدت النسخة الثالثة مشاركة 1,486 جهة عارضة من 89 دولة، إلى جانب 513 وفدًا رسميًا يمثلون 121 دولة، فضلًا عن استقبال 137 ألف زائر، وتواجد أكبر 10 شركات دفاعية عالمية، وأكثر من 60 شركة ضمن قائمة أكبر 100 شركة دفاعية في العالم.

ونفذ خلال نسخة العام 2026 أكثر من 389 عرضًا حيًا عبر المجالات الجوية والبرية والأنظمة غير المأهولة على مدار 5 أيام، مع الإعلان عن عقود شراء بقيمة 33 مليار ريال، ما يعكس الأهمية التجارية المتنامية للمعرض ودوره في دعم التعاون الدفاعي، والنمو الصناعي، وتطوير الشراكات الإستراتيجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توطين 50% من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمعدات العسكرية.

وفي سياق متصل، يركز معرض الدفاع العالمي على العروض الحية للقدرات والبيئات التشغيلية متعددة المجالات، مستفيدًا من موقعه الذي يضم مدرجًا مخصصًا بطول 2,700 متر، ومناطق واسعة للعروض البرية الحية، وبيئات تشغيلية متكاملة عبر مجالات البر والجو، والبحر، والفضاء، والأمن.

وتتواصل الاستعدادات للنسخة الرابعة طوال عامي 2026م و2027م، مع توقع صدور المزيد من الإعلانات المتعلقة ببرامجها وفعالياتها المستقبلية اعتبارًا من مطلع عام 2027.

وتهدف النسخة المقبلة إلى تعزيز الحضور الدولي بشكل أكبر، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية توجهات الابتكار وأولويات السوق ومسارات التعاون.