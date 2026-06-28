معهد سرب يعلن فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في تخصصات صناعة الخطوط الحديدية

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سـرب”, فتح باب التسجيل من خريجي الثانوية العامة، للتدريب في برنامج الدبلوم وينتهي بتخريج فنيي صيانة القطارات، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والاتصالات والتحكّم، إلى جانب صيانة البنية التحتية، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، ويتيح المعهد التسجيل من يوم الأحد 28 يونيو 2026 حتى السبت 11 يوليو 2026م عبر الرابط: www.srp.edu.sa.
وأوضح المدير العام للمعهد سلطان السلطان, أن التدريب سيبدأ الأحد 6 سبتمر 2026م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين تتبعهما ستة أشهر بصفتها تدريبًا على رأس العمل في شركة “سار”, وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل.
وأشار إلى أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج, أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة “المسار العلمي” بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلًا على 70% في اختبار القدرات العامة، ولائقًا طبيًا، ولا يتجاوز عمره 23 عامًا، إضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.