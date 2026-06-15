مع دخول العام الهجري الجديد.. الكعبة المشرفة تبدأ اكتساء كسوتها الجديدة

قرنٌ من العناية والإتقان.. تاريخ كسوة الكعبة المشرفة في العهد السعودي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع أسعار النفط 15 يومًا للاعتراض على المخالفات المرتبطة بأنشطة النقل غير المسددة خطوات استبدال لوحات المركبات عبر منصة أبشر الصمديات والقناديل.. زخارف إسلامية تنسج على كسوة الكعبة لوحة من الجمال والإتقان 7 أقمشة تنسج أعظم ثوب.. تفاصيل فريدة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة المدير العام للجوازات المكلّف يزور مركز قوة الدعم والمساندة للحج تراجع الاحتياطي الإستراتيجي للنفط بأمريكا لأدنى مستوى منذ 1983 #يهمك_تعرف | حساب المواطن: الإفصاح عن دخل التابع شرط لاحتساب الاستحقاق جامعة الأمير مقرن تفتح التسجيل في برنامجي شهادة محترف الأعمال بالقيادة الإدارية والمبيعات
مع دخول العام الهجري الجديد، بدأت الكعبة المشرفة اكتساء كسوتها الجديدة في مشهد سنوي يجسد العناية الكبيرة التي تحظى بها، ويعكس إرثًا ممتدًا من الإتقان والحرفية في صناعة أعظم كسوة في العالم الإسلامي.
وتعد كسوة الكعبة المشرفة عملًا فنيًا وهندسيًا متكاملًا، إذ تتكون من سبعة أنواع مختلفة من الأقمشة، لكل نوع منها وظيفة محددة تسهم في تشكيل الكسوة وإبراز جمالها ومتانتها، لتظهر في صورتها النهائية بما يليق ببيت الله الحرام.
ويشكل الحرير الأسود القماش الرئيس للكسوة الخارجية، حيث يمنحها مظهرها المعروف عالميًا، فيما يستخدم الحرير الأسود المنقوش في تنفيذ الزخارف والكتابات الإسلامية التي تزين الكسوة وتمنحها طابعها الجمالي المميز.
أما الجزء الداخلي من الكسوة، فيعتمد على القطن السكري بوصفه بطانة داخلية لتعزيز المتانة والقوة، إلى جانب القطن الأبيض الذي يستخدم كطبقة إضافية لدعم أجزاء الكسوة وزيادة تماسكها.
كما يدخل الحرير الأحمر في بعض الزخارف والأعمال الخاصة المرتبطة بالكسوة، بينما يُستخدم الحرير الأخضر خلف ستارة باب الكعبة المشرفة، في حين يخصص الحرير الأخضر المنقوش للكسوة الداخلية للكعبة المشرفة وكسوة الحجرة النبوية، وفق استخدامات دقيقة لكل جزء.
ويعكس تنوع الأقمشة المستخدمة في صناعة الكسوة حجم العناية والدقة التي ترافق مراحل إعدادها، إذ لا تقتصر صناعتها على الجانب الجمالي فقط، بل تعتمد على معايير فنية وهندسية دقيقة تضمن جودة الثوب وقدرته على الحفاظ على رونقه طوال العام.
وتجسد كسوة الكعبة المشرفة نموذجًا فريدًا من الصناعات الإسلامية التي تجمع بين جودة المواد ودقة التنفيذ وروعة التصميم، لتبقى شاهدًا على العناية المتواصلة ببيت الله الحرام، وإرثًا حضاريًا يحمل قيم الإبداع والإتقان.
مع دخول العام الهجري الجديد..
#الكعبة_المشرفة تبدأ اكتساء كسوتها الجديدة pic.twitter.com/8iQ1ajplYo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2026