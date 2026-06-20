برعاية وحضور سفير المملكة العربية السعودية في بيروت فهد الدوسري، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، انطلقت من مرفأ بيروت أول شحنة من الصادرات اللبنانية المتجهة من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة الإسلامي وذلك بعد القرار السعودي برفع الحظر.

شارك في الاحتفال كل من وزير المالية اللبناني ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل.

مغادرة أولى الصادرات اللبنانية

وألقى نواف سلام كلمة جاء فيها: “اسمحوا لي أولا ان أرحّب بسعادة الأخ فهد الدوسري، سفير المملكة العربية السعودية الجديد، في بلده الثاني، لبنان، متمنيًا له كل التوفيق في مهامه في ربوع بلادي. أهلًا بكم، سعادة السفير. أبواب لبنان ومرافئه، وقبل ذلك، قلوب أهله كلهم مفتوحة لكم”.

وأضاف نقف اليوم في مرفأ بيروت لنشهد لحظةً انتظرها لبنان طويلًا: انطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية.

مغادرة أولى الصادرات اللبنانية من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة الإسلامي. وسفير المملكة لدى لبنان فهد الدوسري: علاقات تاريخية تربط المملكة بلبنان منذ عهد الملك عبد العزيز pic.twitter.com/Sf3nJZjmAd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2026

وتابع أعود بذاكرتي إلى وقفتي في هذا المكان نفسه، في الخامس والعشرين من نوفمر الماضي. يومها، قلت بصراحة إن لبنان كان قد استُخدم معبرًا لتصدير الممنوعات إلى عدد من الدول العربية، وكانت المملكة، ويا للأسف، في طليعتها. وقلت أيضًا إن قدرتنا على ضبط صادراتنا تشكّل شرطًا أساسيًا لرفع الحظر، وإن تركيب أجهزة المسح يعني أن موعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية قد بات قريبًا”.

أضاف: “لكننا لم نكتفِ بتركيب أجهزة المسح الحديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، لضبط ما يدخل إلى لبنان وما يخرج منه. فبعد ان كنا قد عيّنّا إدارةً جديدة للمرفأ من أهل الخبرة والكفاءة، وبعدها للجمارك، عملنا على تشديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا، وعزّزنا مكافحة التهريب بكل أشكاله.

لبنان شريك في أمن واستقرار المنطقة

وتابع : “من هنا أعود وأكرّر: لن نسمح أبدا بعد اليوم أن يعود لبنان منطلقًا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكًا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم.

وأضاف “لقد كانت المملكة العربية السعودية، قبل الحظر، أكبر أسواق صادراتنا على الإطلاق. واليوم، مع انطلاق هذه الحاوية، نعود إلى تلك الاسواق، وكلّي أمل في ألّا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعدّاه”.

وتابع “عودتنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية، تعني عودة الامل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدّرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلًا. فهذا القرار لا ينعش قطاعًا واحدًا فحسب، بل يحرّك سلسلةً اقتصادية كاملة. كما أنه يساهم في خلق فرص عمل، ويؤمّن تدفّق العملات الصعبة. ويأتي هذا القرار في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى كل ما يساعد في تحريك عجلة اقتصاده وتعزيز قدرات قطاعاته الإنتاجية”.

رئيس الوزراء اللبناني: نتعتز بعمق علاقتنا التاريخية مع السعودية pic.twitter.com/xjljiCkb8G — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2026

من جهته قال الدوسري: “إنفاذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه اللّٰه ورعاه – باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة ، وذلك استجابة لطلب فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، ووفقاً للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة ، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي ، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون والتزام معها بما يكفل أمن وسلامة البلدين الشقيقين، نجتمع اليوم لنشهد مغادرة أولى الصادرات اللبنانية المتجهة إلى ميناء جده الإسلامي عبر مرفأ بيروت”.