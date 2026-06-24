#يهمك_تعرف | 3 خطوات لإنهاء عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر مكافحة المخدرات تحتفي بتخريج 58 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف ملكية الرياض تبدأ تنفيذ 4 مشاريع كبرى تعيد رسم شبكة الطرق في العاصمة رصد إصابة أولى بفيروس إيبولا في فرنسا رياح نشطة على منطقة حائل حتى السادسة ضبط 1324 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة في خميس مشيط أكثر من 43 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في مايو 2026م الجوازات تصدر 12,371 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة الصندوق العقاري يُودع مليارًا و68 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر يونيو باكستان: مفاوضات أميركا وإيران مستمرة واستئناف المحادثات الأسبوع المقبل
احتفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، بتخريج (58) متدربًا من برامج الدبلوم العالي بمختلف الوزارات والقطاعات، بحضور مدير عام المكافحة اللواء محمد بن سعيد القرني، وذلك في أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات.
ونقل مدير عام مكافحة المخدرات، تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج مكافحة المخدرات من اهتمام ودعم غير محدود من سموه.
وأعرب اللواء القرني عن فخره واعتزازه بالخريجين، وما اكتسبوه من علم ومعرفة خلال فترة تدريبهم في الأكاديمية، راجيًا من الله أن يكونوا عونًا لزملائهم في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.