مكافحة المخدرات تحتفي بتخريج 58 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف

احتفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، بتخريج (58) متدربًا من برامج الدبلوم العالي بمختلف الوزارات والقطاعات، بحضور مدير عام المكافحة اللواء محمد بن سعيد القرني، وذلك في أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات.

ونقل مدير عام مكافحة المخدرات، تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج مكافحة المخدرات من اهتمام ودعم غير محدود من سموه.

وأعرب اللواء القرني عن فخره واعتزازه بالخريجين، وما اكتسبوه من علم ومعرفة خلال فترة تدريبهم في الأكاديمية، راجيًا من الله أن يكونوا عونًا لزملائهم في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.