Icon

#يهمك_تعرف | 3 خطوات لإنهاء عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر Icon مكافحة المخدرات تحتفي بتخريج 58 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف Icon ملكية الرياض تبدأ تنفيذ 4 مشاريع كبرى تعيد رسم شبكة الطرق في العاصمة Icon رصد إصابة أولى بفيروس إيبولا في فرنسا Icon رياح نشطة على منطقة حائل حتى السادسة  Icon ضبط 1324 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة في خميس مشيط Icon أكثر من 43 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في مايو 2026م Icon الجوازات تصدر 12,371 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و68 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر يونيو Icon باكستان: مفاوضات أميركا وإيران مستمرة واستئناف المحادثات الأسبوع المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مكافحة المخدرات تحتفي بتخريج 58 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ مساءً
مكافحة المخدرات تحتفي بتخريج 58 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

احتفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، بتخريج (58) متدربًا من برامج الدبلوم العالي بمختلف الوزارات والقطاعات، بحضور مدير عام المكافحة اللواء محمد بن سعيد القرني، وذلك في أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات.

ونقل مدير عام مكافحة المخدرات، تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج مكافحة المخدرات من اهتمام ودعم غير محدود من سموه.

وأعرب اللواء القرني عن فخره واعتزازه بالخريجين، وما اكتسبوه من علم ومعرفة خلال فترة تدريبهم في الأكاديمية، راجيًا من الله أن يكونوا عونًا لزملائهم في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد