مكتبة الملك عبدالعزيز تبرز الآثار في المملكة عبر دراسات متنوعة

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ضمن برنامجها للنشر العلمي تسعة أعمال موسعة عن آثار المملكة التي تتوزع في مختلف مناطق المملكة، تعزيزًا للبحث الأركيولوجي العلمي، وللدراسات التي تتناول آثار المملكة التي تعود إلى أكثر من 10 آلاف عام، بينما تقتني (625) عنوانًا من الكتب والدراسات التي تتناول الآثار السعودية.

وقد شملت الدراسات والكتب التي أصدرتها المكتبة خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الكتب التي تتضمن المعالم التاريخية والأثرية بالمملكة، كما أصدرت المكتبة موسوعة المملكة العربية السعودية الشاملة في 20 مجلدًا تضم بين صفحاتها مختلف آثار المملكة في المناطق الثلاث عشرة، وتحتوي على معلومات قيمة عن هذه الآثار.

وإذ تشهد المملكة مؤخرًا مجموعة كبيرة من الكشوف الأثرية التي تعكس الصورة الحضارية للمملكة عبر العصور، تقدم المكتبة موجزًا عن أبرز إصداراتها في مجال الآثار.

حيث أصدرت المكتبة كتاب (السعودية) وهو كتاب مصور بالأبيض والأسود، يشتمل على صور متفرقة من المملكة تم التقاطها بواسطة المصور العالمي (أمبرتو ديسلفيرا) لمواقع تاريخية وآثار متنوعة.

كما أصدرت كتاب (HEGRA الحجر) وهو كتاب مصور من الحجم الكبير صدر عن المكتبة عام 2013م، ويتضمن صورًا بالأبيض والأسود متنوعة للكثير من المعالم التاريخية والأثرية بالمملكة، التقطت أيضًا بعدسة المصور العالمي (أمبرتو دي سيلفيرا)، ويظهر الكتاب ما تحتويه المملكة من كنوز وآثار متنوعة.

وفي كتاب (الرياض ـ المدينة القديمة) عرض شامل عن مدينة الرياض منذ بدايتها حتى الخمسينيات الميلادية، حيث يسرد تاريخ المدينة، ويصف جغرافيتها وآثارها وصفًا دقيقًا كونها عاصمة البلاد السياسية، وكيف كانت منطلقًا لتوحيد البلاد من قبل الملك عبدالعزيز (رحمه الله)، وتكمن أهمية هذا الكتاب في تأصيل البعد التاريخي لمدينة الرياض وما تحويه من آثار وتراث عريق.

وينطوي كتاب (ملامح وأماكن سعودية) الذي أعده مجموعة من الباحثين في مجال الآثار على صور وملامح لـ(225) مكانًا وملمحًا وأيقونة تراثية وموقعًا في صور متنوعة تمثل مختلف مظاهر الحياة في المملكة بتنوعها الاجتماعي والثقافي والطبيعي والحضاري، وقد وضعت تعريفات الصور وشروحها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية والصينية.

ومن الكتب البحثية المهمة التي تأتي في مجال رصد طرق الحج القديمة، كتاب (درب زبيدة) الذي صدر باللغة الإنجليزية من تأليف الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد بعنوان: Medieval Routes To Mecca A Study of The Darb Zubaydah Pilgrim Trail ودرب زبيدة هو طريق الحاج العراقي إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أصدرته المكتبة إسهامًا منها للتعريف بتراث المملكة وحضارتها الإسلامية، ويشتمل على مقدمة وستة فصول تضمنت طرق الحج في فترة ما قبل الإسلام وطرق الحج في صدر الإسلام وفي العصر العباسي المبكر والأحداث التي جرت على الطريق في العصور الإسلامية المتأخرة حتى نهاية استخدام الطريق، وحرص المؤلف على تضمين الكتاب ملحقًا يشتمل على تعريف بمحطات ومنازل الطرق وفروعه، وبقي درب زبيدة وآثاره مثل البرك والعيون وأطلال المنازل والمحطات شاهدًا على حضارة إسلامية مجيدة وعريقة.

وقد أصدرت المكتبة موسوعة المملكة العربية السعودية التي تتكون من 20 مجلدًا وتشتمل على معلومات عن المملكة بمناطقها ومدنها وقراها، ومن ضمنها الأبواب التي تتناول (الآثار والمواقع التاريخية والخصائص الجغرافية والاقتصادية والثروات الطبيعية)، ومما يندرج في مجال الآثار مدعمة بالصور والخرائط التوضيحية والإحصاءات الحديثة.

كما أصدرت موسوعة المملكة العربية السعودية للأطفال والناشئة، وقد قُدمت مادتها العلمية بأسلوب يناسب الفئة المستهدفة، وجاءت الموسوعة في تسعة أجزاء وتضمنت (1800) صورة و(624) رسمًا فنيًا، بالإضافة إلى (100) جدول و(40) خريطة، وقد تناولت الموسوعة التي تعتمد على الموسوعة الشاملة للمملكة التي أصدرتها المكتبة الخصائص الجغرافية في المملكة والتطور التاريخي والآثار والمواقع التاريخية والأنماط الاجتماعية والعادات والتقاليد والحركة الثقافية والخدمات والمرافق التنموية والاقتصاد والثروات الطبيعية والحياة الفطرية والسياحة.

ومن الكتب التي أصدرتها المكتبة والتي تركز على النقوش الأثرية القديمة بالمملكة كتاب (الجمل في الفن القديم والتاريخ والثقافة بالمملكة العربية السعودية) ويتضمن (400) نقش وشكل مصور ويقع في (484) صفحة من القطع الكبير، وقد شُرحت صوره باللغتين العربية والإنجليزية، ليعكس مشاهد أثرية عريقة حافلة بالفنون والنقوش المتنوعة.

ويأتي كتاب (فروسية) الذي صدر في جزأين كبيرين يحتويان على (564) صفحة ليتضمن مجموعة كبيرة من الشواهد الأثرية ومن صور النقوش والرسوم الصخرية في المملكة عن الخيول والجمال والفروسية، وهي نقوش تعبر عن العمق التاريخي والأثري الذي تضمه المملكة في مختلف المناطق والمدن والقرى.