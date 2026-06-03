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مكتبة الملك فهد الوطنية تعرض إصداراتها في “كتاب كوالالمبور 2026”

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٥ مساءً
مكتبة الملك فهد الوطنية تعرض إصداراتها في “كتاب كوالالمبور 2026”
المواطن- فريق التحرير

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تشارك مكتبة الملك فهد الوطنية ضمن جناح المملكة في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 بإصدارات ثقافية ومعرفية، لتعرّف الزوار بالإنتاج الفكري السعودي، ودور المكتبة في حفظ الموروث المعرفي الوطني وتوثيقه وخدمة الباحثين والدارسين.

وتضم الإصدارات المعروضة “الكتاب السعودي خارج الحدود”، وكتاب “الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات”، وكتاب “مكتبة مكة المكرمة قديمًا وحديثًا”، وغيرها من الكتب والإصدارات المتنوعة.

ويضم الركن شاشة تفاعلية تعرض صورًا تاريخية ونادرة من الأرشيف الوطني، تشمل زيارات رسمية متبادلة بين المملكة وماليزيا، ومشاهد للحرمين الشريفين والدرعية القديمة، وصور المواصلات في المملكة.

وشهد الركن اهتمامًا من زوار المعرض والباحثين، لما تتضمنه الإصدارات من توثيق لجوانب من الثقافة السعودية وحركتها الفكرية عبر العقود، في ظل حضور سعودي مكثف تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة بمناسبة مشاركة المملكة ضيف شرف في المعرض.

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