مكتبة الملك فهد الوطنية تعرض إصداراتها في “كتاب كوالالمبور 2026” حريق فندق في نيودلهي يودي بحياة 21 شخصًا بينهم أجانب “التدريب التقني” بالمدينة المنورة يطرح 10 فرص استثمارية في منشآته التدريبية وزير الخارجية ونظيره الأردني يدينان الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت كاوست تبتكر طلاءً للألواح الشمسية يحافظ على نظافتها ويستخلص الماء من الهواء 63 مصابًا جراء الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس اليمني السابق توقعات الأرصاد لصيف 2026: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة البحرية جوازات منفذ الحديثة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج
تشارك مكتبة الملك فهد الوطنية ضمن جناح المملكة في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 بإصدارات ثقافية ومعرفية، لتعرّف الزوار بالإنتاج الفكري السعودي، ودور المكتبة في حفظ الموروث المعرفي الوطني وتوثيقه وخدمة الباحثين والدارسين.
وتضم الإصدارات المعروضة “الكتاب السعودي خارج الحدود”، وكتاب “الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات”، وكتاب “مكتبة مكة المكرمة قديمًا وحديثًا”، وغيرها من الكتب والإصدارات المتنوعة.
ويضم الركن شاشة تفاعلية تعرض صورًا تاريخية ونادرة من الأرشيف الوطني، تشمل زيارات رسمية متبادلة بين المملكة وماليزيا، ومشاهد للحرمين الشريفين والدرعية القديمة، وصور المواصلات في المملكة.
وشهد الركن اهتمامًا من زوار المعرض والباحثين، لما تتضمنه الإصدارات من توثيق لجوانب من الثقافة السعودية وحركتها الفكرية عبر العقود، في ظل حضور سعودي مكثف تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة بمناسبة مشاركة المملكة ضيف شرف في المعرض.