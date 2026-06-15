ملعب هارد روك.. بوابة الأخضر إلى كأس العالم 2026

يبدأ المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم FIFA 2026 بمواجهة منتخب أوروغواي على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.

ويكتسب الملعب أهمية خاصة للأخضر، إذ ستكون هذه المباراة الأولى في تاريخ المنتخب السعودي على أرضية ملعب هارد روك، وأول ظهور له على أحد أبرز الملاعب المستضيفة لنسخة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا.

ويقع الملعب في منطقة ميامي غاردنز شمال مدينة ميامي، ويُعد من أشهر المنشآت الرياضية في الولايات المتحدة، إذ افتُتح عام 1987 وخضع لعمليات تطوير واسعة خلال السنوات الماضية، ليصبح واحدًا من أحدث الملاعب متعددة الاستخدامات في أمريكا الشمالية.

ويتسع لنحو 65 ألف متفرج خلال منافسات كأس العالم، ويتميز بسقف يغطي معظم المدرجات ويوفر بيئة مناسبة للجماهير في الأجواء الحارة والرطبة التي تشتهر بها ولاية فلوريدا.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة ملعب هارد روك لاستضافة سبع مباريات خلال كأس العالم 2026، تشمل مواجهات في دور المجموعات والأدوار الإقصائية، إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث، مما يعكس مكانته بين الملاعب الرئيسة في البطولة.

ولا تقتصر شهرة الملعب على كرة القدم، إذ استضاف على مدى عقود عددًا من أكبر الأحداث الرياضية العالمية، من بينها نهائيات دوري كرة القدم الأمريكية (السوبر بول)، وبطولات التنس الدولية، وسباقات الفورمولا 1، إلى جانب بطولات كرة القدم العالمية والقارية.

ورغم أن المنتخب السعودي لم يسبق له اللعب على هذا الملعب، فإن الكرة السعودية سجلت حضورًا سابقًا فيه عندما واجه الهلال نظيره ريال مدريد الإسباني ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مباراة حظيت باهتمام عالمي وجماهيري واسع وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مما يمنح الجماهير السعودية رابطًا خاصًا مع هذا الملعب قبل ظهور الأخضر المرتقب عليه.

وتتجه الأنظار إلى ملعب هارد روك لمتابعة بداية المنتخب السعودي في المونديال، حيث يأمل الأخضر في تحقيق انطلاقة إيجابية أمام منتخب أوروغواي تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل مشاركاته في كأس العالم، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.