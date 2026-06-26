ملعب هيوستن.. صرح بسقف متحرك بسعة 72 ألف متفرج

يستقبل ملعب هيوستن، المعروف خارج بطولة كأس العالم باسم “إن آر جي ستاديوم” (NRG Stadium)، مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026، في مباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الأخضر بالبطولة على أرض واحدة من أبرز المنشآت الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع الملعب ضمن مجمع “إن آر جي بارك” جنوب مدينة هيوستن بولاية تكساس، وافتُتح عام 2002 ليصبح أول ملعب في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) يُبنى بسقف قابل للفتح والإغلاق بشكل كامل، في خطوة هندسية متقدمة جعلته نموذجًا للمنشآت الرياضية الحديثة في الولايات المتحدة.

وتبلغ السعة الرسمية للملعب نحو 72 ألف متفرج، مع إمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية في بعض المناسبات الكبرى، فيما يوفر سقفه المتحرك بيئة مناسبة لاستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية على مدار العام، خصوصًا في مدينة تُعرف بأجوائها الحارة والرطبة خلال أشهر الصيف.

ويُعد الملعب المقر الرئيس لفريق هيوستن تكسانز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، كما يستضيف سنويًا معرض ومهرجان هيوستن للثروة الحيوانية والروديو، الذي يُعد من أكبر الفعاليات الجماهيرية في الولايات المتحدة، ويستقطب مئات الآلاف من الزوار سنويًا.

وعلى مدى أكثر من عقدين، رسخ الملعب مكانته بين أبرز المنشآت الرياضية الأمريكية، بعدما استضاف العديد من الأحداث الكبرى، من بينها نهائيات دوري كرة القدم الأمريكية “سوبر بول”، وبطولات كرة السلة الجامعية الأمريكية “فاينال فور”، إضافة إلى مباريات دولية في كرة القدم وبطولات قارية وإقليمية متنوعة.

ومع استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لنهائيات كأس العالم 2026، اختير الملعب ضمن الملاعب الرسمية للبطولة، ويحمل خلال المنافسات اسم “ملعب هيوستن” التزامًا بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بحقوق الرعاية والتسويق.

ويستضيف الملعب عددًا من مباريات كأس العالم 2026، مستفيدًا من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها مدينة هيوستن، وشبكة النقل الحديثة، والخبرة التنظيمية الطويلة التي اكتسبتها المدينة من استضافة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى.

كما يتميز الملعب بمرافق تقنية وخدمية متقدمة، تشمل أنظمة عرض حديثة ومناطق ضيافة ومرافق إعلامية وتجهيزات مصممة لاستيعاب الفعاليات العالمية الكبرى، مما جعله أحد أبرز الملاعب متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة.

ويكتسب الملعب أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب السعودي في النسخة الحالية من كأس العالم، إذ يحتضن مباراته أمام منتخب الرأس الأخضر في ختام منافسات دور المجموعات، وسط حضور جماهيري متوقع من المشجعين السعوديين القادمين من مختلف المدن الأمريكية.

وبين سقفه المتحرك ومدرجاته الواسعة وتاريخه في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، يستعد ملعب هيوستن ليكون شاهدًا على محطة جديدة في مسيرة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، على أرض واحدة من أبرز الصروح الرياضية في أمريكا الشمالية.