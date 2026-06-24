ملكية الرياض تبدأ تنفيذ 4 مشاريع كبرى تعيد رسم شبكة الطرق في العاصمة

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إطلاق المجموعة الرابعة من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية 9,8 مليارات ريال؛ لتطوير أربعة طرق رئيسة بإجمالي أطوال تبلغ 40 كيلومترًا، تتضمن 14 تقاطعًا رئيسًا، و33 جسرًا، و5 أنفاق، و6 جسور للمشاة، بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 950 ألف مركبة يوميًا؛ بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة المرورية، وتعزيز الترابط بين أجزاء المدينة.
وتتضمن مشاريع المجموعة الرابعة تطوير طريق الشيخ جابر الصباح – الجزء الجنوبي بطول 12 كيلومترًا، ويشمل تنفيذ 6 تقاطعات رئيسة و22 جسرًا و3 أنفاق، بطاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف مركبة يوميًا.
كما يشمل تطوير طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول – الجزء الأوسط بطول 9 كيلومترات، ويتضمن 3 تقاطعات رئيسة و6 جسور ونفقين، بطاقة استيعابية تبلغ 200 ألف مركبة يوميًا.
ويتضمن المشروع الثالث تطوير طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز بطول 6 كيلومترات، ويشمل تنفيذ تقاطعين رئيسين وجسرين، إضافة إلى 4 جسور للمشاة، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 ألف مركبة يوميًا، فيما يشمل المشروع الرابع تطوير طريق نجم الدين الأيوبي – الجزء الغربي بطول 13 كيلومترًا، ويتضمن 3 تقاطعات رئيسة و3 جسور وجسرين للمشاة، بطاقة استيعابية تبلغ 200 ألف مركبة يوميًا.
ويأتي إطلاق هذه المجموعة امتدادًا لبرنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة، بما يعكس تكامل التخطيط طويل المدى لتطوير شبكة الطرق في مدينة الرياض، ويسهم في تقليل زمن الرحلات اليومية، ومعالجة الاختناقات المرورية، ورفع كفاءة التنقل، وتعزيز جودة الحياة، من خلال تطوير شبكة طرق مترابطة تدعم التوسع العمراني، وتعزز تنافسية الرياض بوصفها مدينة عالمية، تواكب استعداداتها لاستضافة الفعاليات الكبرى.