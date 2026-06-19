ملكية الرياض: تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام عبدالله بن سعود

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض 19 يونيو 2026م تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام عبدالله بن سعود عند تقاطعه مع طريق خالد بن الوليد، وذلك في إطار برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية الهادف إلى دعم منظومة النقل في المدينة، ومواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده العاصمة.

وتتضمن أعمال المشروع الإبقاء على ثلاثة مسارات مرورية في الخدمة في كل اتجاه، شرقًا وغربًا؛ بهدف المحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وتقليل التأثير على مستخدمي الطريق خلال فترة تنفيذ الأعمال، والمناطق السكنية والتجارية المحيطة بالمشروع.

ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لتطوير المحاور الحيوية بمدينة الرياض، إذ يمتد المشروع بطول 9 كيلومترات، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين حركة التنقل في الجزء الشمالي الشرقي من العاصمة.

ويهدف المشروع إلى الإسهام في فك الاختناقات المرورية على المحاور الموازية في اتجاه الشرق والغرب بمدينة الرياض، وتحسين انسيابية الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب على طريقي خالد بن الوليد والصحابة عند تقاطعهما مع طريق الإمام عبدالله بن سعود، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطعات السطحية، وتوفير الالتفافات اللازمة لربط المناطق المجاورة بشبكة الطرق السريعة.

وأعدّت الهيئة خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية المرتبطة بأعمال المشروع بالشراكة مع إدارة مرور منطقة الرياض والجهات المعنية في المدينة؛ بما يضمن استمرار الحركة المرورية على الطريق خلال مراحل التنفيذ، وتقليل التأثير في مستخدمي الطريق، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة المرورية.