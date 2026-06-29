منافسات كأس العالم تنشط قطاع الضيافة وترفع الحركة التجارية في عسير مذكرة تفاهم بين “استدامة” و “الري” لتطوير نظم الري ودعم التنمية الزراعية المستدامة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سيشل بذكرى الاستقلال كلوب: لن أقضي إجازتي في مصر.. والسبب محمد صلاح الخارجية الإيرانية: لا اجتماعات فنية مع الجانب الأمريكي خلال هذا الأسبوع أمير الجوف يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة الداخلية: غرامة مليون ريال لكل من ينقل أو يؤوي أو يسهل دخول المخالفين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك فلكية جدة: قمر المانجو يضيء سماء المملكة مع اكتمال بدر محرم الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانًا في العالم لعام 2025م
شهد قطاع الضيافة في منطقة عسير انتعاشًا اقتصاديًا لافتًا بالتزامن مع منافسات كأس العالم 2026، مدعومًا بالإقبال الكثيف على المقاهي والمطاعم لمتابعة المباريات، الأمر الذي أسهم في تنشيط الحركة التجارية، ورفع معدلات الإشغال، وزيادة الطلب على خدمات الضيافة والترفيه.
ووثقت (واس) خلال جولة ميدانية في عدد من المولات والمجمعات التجارية والمقاهي والمطاعم بمنطقة عسير إقبالًا كثيفًا من المتابعين، خاصة خلال مباريات المنتخب السعودي، مما أسهم في رفع معدلات الإشغال، وزيادة حجم المبيعات، وتنشيط الحركة التجارية.
وعززت البطولة العالمية من نشاط المقاهي والمطاعم والمنشآت ذات العلاقة، التي واكبت الحدث بتجهيز مرافقها بشاشات عرض حديثة وأنظمة صوتية متطورة، إلى جانب تهيئة جلسات مخصصة للعائلات والأفراد، بما يوفر تجربة مشاهدة مميزة طوال أيام البطولة.