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منافسات كأس العالم تنشط قطاع الضيافة وترفع الحركة التجارية في عسير

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ مساءً
منافسات كأس العالم تنشط قطاع الضيافة وترفع الحركة التجارية في عسير
المواطن- واس

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شهد قطاع الضيافة في منطقة عسير انتعاشًا اقتصاديًا لافتًا بالتزامن مع منافسات كأس العالم 2026، مدعومًا بالإقبال الكثيف على المقاهي والمطاعم لمتابعة المباريات، الأمر الذي أسهم في تنشيط الحركة التجارية، ورفع معدلات الإشغال، وزيادة الطلب على خدمات الضيافة والترفيه.

ووثقت (واس) خلال جولة ميدانية في عدد من المولات والمجمعات التجارية والمقاهي والمطاعم بمنطقة عسير إقبالًا كثيفًا من المتابعين، خاصة خلال مباريات المنتخب السعودي، مما أسهم في رفع معدلات الإشغال، وزيادة حجم المبيعات، وتنشيط الحركة التجارية.

وعززت البطولة العالمية من نشاط المقاهي والمطاعم والمنشآت ذات العلاقة، التي واكبت الحدث بتجهيز مرافقها بشاشات عرض حديثة وأنظمة صوتية متطورة، إلى جانب تهيئة جلسات مخصصة للعائلات والأفراد، بما يوفر تجربة مشاهدة مميزة طوال أيام البطولة.

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