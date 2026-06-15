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منتخبا هولندا واليابان يتعادلان إيجابيًا في كأس العالم 2026

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
منتخبا هولندا واليابان يتعادلان إيجابيًا في كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

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تعادل المنتخبان الهولندي والياباني بهدفين لمثلهما في افتتاح مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقدم المنتخب الهولندي بهدفه الأول عن طريق فيرجل فان دايك في الدقيقة 50، قبل أن يدرك كايتو ناكامورا التعادل لليابان في الدقيقة 57، فيما أعاد كرسنسيو سامرفيل هولندا للمقدمة بهدف ثان في الدقيقة 64، وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة نجح المنتخب الياباني في إحراز التعادل عن طريق البديل داييتشي كامادا في الدقيقة (89).

وبهذه النتيجة يحصل كل من المنتخبين الهولندي والياباني على نقطة في رصيده بالمجموعة التي تضم إلى جانبهما منتخبي تونس والسويد اللذين يلتقيان لاحقًا في ثاني مباريات المجموعة.

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