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منتخب ألمانيا يفوز على كوراساو بسباعية

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
منتخب ألمانيا يفوز على كوراساو بسباعية
المواطن - واس

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كسب منتخب ألمانيا نظيره كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب “إن آر جي” بمدينة هيوستن، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وسجل أهداف المنتخب الألماني كل من فيليكس نميتشا عند الدقيقة (6)، ونيكو شلوتربيك بالدقيقة (38)، وكاي هافيرتس في الدقيقتين (45+5) من ركلة جزاء و(88)، وجمال موسيالا (47)، وناثانييل براون (68)، والبديل دينيز أونداف (78)، فيما سجل هدف منتخب كوراساو الوحيد ليفانا كومينينسيا في الدقيقة (21).

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