منتخب الأردن يخسر أمام النمسا بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العالم 2026

استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام نظيره النمساوي بنتيجة (3 – 1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة.

وتقدم المنتخب النمساوي أولًا عن طريق رومانو شميد عند الدقيقة (20)، قبل أن يعادل المنتخب الأردني النتيجة عبر علي علوان في الدقيقة (50).

واستعاد المنتخب النمساوي تقدمه بعد هدف عكسي سجله مدافع الأردن يزن العرب بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (76)، فيما اختتم ماركو أرناوتوفيتش أهداف اللقاء بإحرازه الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة (90+12).

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب النمساوي رصيده إلى ثلاث نقاط احتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعة العاشرة، خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر بفارق الأهداف، عقب فوزه في وقت سابق اليوم على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما بقي المنتخب الأردني دون رصيد من النقاط في ختام الجولة الأولى.

ويخوض المنتخب الأردني مباراته المقبلة أمام المنتخب الجزائري، في حين يلتقي المنتخب النمساوي بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة.