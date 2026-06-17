Icon

الروبوتات تساعد في الكشف عن الخلايا السرطانية الكامنة Icon الرئيس التنفيذي لطيران ناس: نعزز جاهزيتنا لمواكبة الحركة المتزايدة خلال الصيف Icon منتخب الأردن يخسر أمام النمسا بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العالم 2026 Icon 71 مليون متر من الأراضي البيضاء في الرياض دخلت التطوير أو التداول Icon رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى المساء  Icon المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر Icon أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر 3 أشهر Icon كأس العالم 2026.. النرويج تتغلب على العراق بأربعة أهداف لهدف Icon الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 Icon ثلاثية ليونيل ميسي تقود الأرجنتين لحصد أول انتصاراتها في مونديال 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

منتخب الأردن يخسر أمام النمسا بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العالم 2026

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
منتخب الأردن يخسر أمام النمسا بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العالم 2026
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام نظيره النمساوي بنتيجة (3 – 1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة.
وتقدم المنتخب النمساوي أولًا عن طريق رومانو شميد عند الدقيقة (20)، قبل أن يعادل المنتخب الأردني النتيجة عبر علي علوان في الدقيقة (50).
واستعاد المنتخب النمساوي تقدمه بعد هدف عكسي سجله مدافع الأردن يزن العرب بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (76)، فيما اختتم ماركو أرناوتوفيتش أهداف اللقاء بإحرازه الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة (90+12).
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب النمساوي رصيده إلى ثلاث نقاط احتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعة العاشرة، خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر بفارق الأهداف، عقب فوزه في وقت سابق اليوم على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما بقي المنتخب الأردني دون رصيد من النقاط في ختام الجولة الأولى.
ويخوض المنتخب الأردني مباراته المقبلة أمام المنتخب الجزائري، في حين يلتقي المنتخب النمساوي بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد