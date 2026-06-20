منتخب البرازيل يتغلّب على هايتي بثلاثية نظيفة في كأس العالم 2026

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تغلّب منتخب البرازيل على نظيره هايتي بنتيجة (3 – 0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فيلاديلفيا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس العالم 2026.
وسجل أهداف المنتخب البرازيلي ماتيوس كونيا في الدقيقتين (23) و(36)، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وعزز المنتخب البرازيلي حظوظه في التأهل إلى دور الـ32، مقتربًا من حسم إحدى بطاقات التأهل، فيما فقد منتخب هايتي آماله رسميًا في بلوغ الأدوار المقبلة.