منتخب غانا يفوز على نظيره البنمي بهدف وحيد في كأس العالم 2026 منتخب كولومبيا يتجاوز أوزبكستان بثلاثة أهداف في كأس العالم 2026 عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي الباحة وينقل لهم تحيات القيادة إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق أمريكا وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ رسميًا البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام الكونغو لقطات من تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة إسبانيا في المونديال وزير الداخلية يلتقي أمير الباحة ويطّلع على المبادرات التنموية بالمنطقة الصحة: لا أدلة علمية تثبت علاقة الإكسوزوم والإصابة بالسرطان
فاز منتخب غانا على نظيره البنمي بهدف دون مقابل، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب تورنتو، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم 2026.
سجل كايليب ييرينكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح منتخب غانا أول ثلاث نقاط في المونديال.
وبهذا الفوز، احتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب إنجلترا الفائز على كرواتيا بنتيجة (4 – 2).