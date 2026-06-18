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منتخب غانا يفوز على نظيره البنمي بهدف وحيد في كأس العالم 2026

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
منتخب غانا يفوز على نظيره البنمي بهدف وحيد في كأس العالم 2026
المواطن - واس

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فاز منتخب غانا على نظيره البنمي بهدف دون مقابل، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب تورنتو، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم 2026.

سجل كايليب ييرينكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح منتخب غانا أول ثلاث نقاط في المونديال.

وبهذا الفوز، احتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب إنجلترا الفائز على كرواتيا بنتيجة (4 – 2).

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