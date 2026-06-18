منتخب غانا يفوز على نظيره البنمي بهدف وحيد في كأس العالم 2026 منتخب كولومبيا يتجاوز أوزبكستان بثلاثة أهداف في كأس العالم 2026 عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي الباحة وينقل لهم تحيات القيادة إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق أمريكا وإيران توقعان مذكرة التفاهم إلكترونيا لتدخل حيز التنفيذ رسميًا البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام الكونغو لقطات من تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة إسبانيا في المونديال وزير الداخلية يلتقي أمير الباحة ويطّلع على المبادرات التنموية بالمنطقة الصحة: لا أدلة علمية تثبت علاقة الإكسوزوم والإصابة بالسرطان
كسب منتخب كولومبيا نظيره الأوزبكي بنتيجة (3 – 1)، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مكسيكو سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة من بطولة كأس العالم 2026.
وسجل أهداف كولومبيا دانييل مونيوس عند الدقيقة (40)، ولويس دياز بالدقيقة (65)، وخامينتون كامباس في الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما أحرز عبوسبيك فايزوللاييف هدف أوزبكستان الوحيد عند الدقيقة (60).
وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب الكولومبي ترتيب المجموعة بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة (1 – 1).