منتخب كولومبيا يتجاوز أوزبكستان بثلاثة أهداف في كأس العالم 2026

كسب منتخب كولومبيا نظيره الأوزبكي بنتيجة (3 – 1)، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مكسيكو سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة من بطولة كأس العالم 2026.

وسجل أهداف كولومبيا دانييل مونيوس عند الدقيقة (40)، ولويس دياز بالدقيقة (65)، وخامينتون كامباس في الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما أحرز عبوسبيك فايزوللاييف هدف أوزبكستان الوحيد عند الدقيقة (60).

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب الكولومبي ترتيب المجموعة بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة (1 – 1).