منتخب مصر يتعادل مع بلجيكا في كأس العالم

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخب مصر ونظيره البلجيكي، التي أقيمت على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقدم منتخب مصر عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منتخب بلجيكا التعادل في الدقيقة 66 بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة حصد المنتخبان المصري والبلجيكي أول نقطة لهما في مشوارهما بالمونديال، ليبقى الصراع مفتوحًا في المجموعة مع بداية منافسات البطولة.