منح المخرج الزهراني وسام الملك عبدالعزيز لتبرعه بأحد أعضائه لوالده

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تسلّم المخرج حسام الزهراني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك بناءً على صدور أمر ملكي كريم يقضي بمنحه هذا الوسام تقديرًا لمبادرته الإنسانية بالتبرع بأحد أعضائه لوالده.
ورفع الزهراني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقدير المواطن وإعلاء قيم التراحم والتكاتف الأسري والمجتمعي في المملكة.