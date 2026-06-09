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منطقة المشجعين تنقل أجواء كأس العالم إلى حي جاكس ابتداءً من الخميس المقبل

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ مساءً
منطقة المشجعين تنقل أجواء كأس العالم إلى حي جاكس ابتداءً من الخميس المقبل
المواطن- فريق التحرير

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يستعد حي جاكس بالدرعية لافتتاح منطقة كوكاكولا للمشجعين وذلك يوم الخميس 11 يونيو الجاري، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 FIFA™، إذ ستشهد الليلة الافتتاحية بثًا مباشرًا لحفل الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، إلى جانب برنامج ترفيهي غني بمشاركة عدد من المبدعين من المملكة ونجوم الكرة العالميين.

وتشتمل منطقة المشجعين على صالتي عرض داخليتين في حي جاكس، مخصصتين لمشاهدة أبرز مباريات كأس العالم على شاشتي عرض رئيسيتين بمنظومة صوتية متكاملة وإضاءة ديناميكية تعزز الأجواء الحماسية خلال أبرز لحظات المباريات، ليتحول موطن الإبداع في الدرعية إلى وجهة مفعمة بحمى كرة القدم، تستقبل المشجعين من مختلف أنحاء المملكة للاستمتاع بتجربة مشاهدة جماعية لا مثيل لها.

ويتضمن برنامج الليلة الافتتاحية العديد من العروض الفنية والتجارب التفاعلية، بدايةً بعرض موسيقي مباشر إلى جانب عروض ترفيهية وكروية استعراضية، على أن ينطلق البث المباشر للافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم في تمام الساعة 20:00، وكل ذلك بالتزامن مع برنامج ترفيهي متكامل وأنشطة متنوعة في مختلف أنحاء الحي إيذانًا بانطلاق البطولة.

وتضم المنطقة مساحة تفاعلية مستوحاة من ثقافة المشجعين والمنافسات الكروية حول العالم، ومتجر المشجعين للمنتجات التذكارية، وأركان الرسم على الوجوه بأعلام المنتخبات وألوانها، إضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات الأطعمة والمشروبات المتاحة طوال ساعات الفعاليات.
لمعرفة المزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://jaxdistrict.com/cocacola-fanzone-at-jax-district.

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