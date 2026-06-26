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منظومة التبريد في المسجد النبوي توفر أجواءً معتدلة للمصلين والزوار على مدى الساعة

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٩ مساءً
منظومة التبريد في المسجد النبوي توفر أجواءً معتدلة للمصلين والزوار على مدى الساعة
المواطن - واس

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تعمل منظومة التبريد في المسجد النبوي على توفير أجواء معتدلة ومريحة للمصلين والزوار على مدى الساعة، بقدرة تبريدية تتجاوز 19,300 طن تبريد، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل المسجد النبوي وساحاته.

وتغطي المنظومة مساحة تُقدّر بنحو 98,700 متر مربع، عبر شبكة متكاملة تضمن توزيع التبريد بكفاءة عالية في مختلف مرافق المسجد النبوي، بما يوفر بيئة مناسبة لأداء العبادات والزيارة.

وتعتمد المنظومة على محطة تبريد مركزية تقع خارج نطاق المسجد النبوي، تضم ست وحدات تبريد رئيسة، تبلغ القدرة التشغيلية لكل منها 3,400 أطنان تبريد، فيما يُضخ الماء المبرد عبر شبكة أنابيب تصل إلى مختلف أنحاء المسجد النبوي وساحاته.

ويقود المنظومة نظام تحكم مركزي يراقب أداء وحدات التبريد وكفاءة التشغيل على مدى الساعة، بما يضمن استمرارية الخدمة وفق أعلى المعايير التشغيلية، ويسهم في المحافظة على مستويات الراحة الحرارية داخل المسجد النبوي.

وتأتي هذه المنظومة ضمن الخدمات التشغيلية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بهدف توفير بيئة مريحة للمصلين والزوار، وضمان كفاءة تشغيل مرافق المسجد النبوي على مدى الساعة.

وتتولى إدارة التشغيل والصيانة بالمسجد النبوي، من خلال كوادرها الوطنية المتخصصة من المهندسين والفنيين، تشغيل منظومة التبريد وصيانتها، ومتابعة كفاءة أدائها، وتطوير الأنظمة والخدمات بصورة مستمرة وعلى مدى الساعة؛ بما يضمن سلامتها واستمرار عملها بكفاءة عالية.

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