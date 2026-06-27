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في مدينة الدمام

“موان” يطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع معالجة نفايات المسالخ

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
“موان” يطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع معالجة نفايات المسالخ
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع معالجة نفايات المسالخ للمواشي والدواجن بمدينة الدمام، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف طن سنويًا، وبعقد استثماري يمتد 20 عامًا.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل منشأة متخصصة تعتمد على تقنية وحدات الطهي (Rendering Facility) لمعالجة جميع نفايات المسالخ الناتجة عن ذبح المواشي والدواجن بمدينة الدمام على مدار العام، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يُسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتعظيم الاستفادة من الموارد.

ويخدم المشروع التجمع الحضري بمدينة الدمام، كما تتيح مخرجاته فرصًا للتسويق في الأسواق المحلية والدولية، وفقًا للتراخيص النظامية، بما يعزز الجدوى الاستثمارية للمشروع، ويتيح للمستثمرين الاستفادة من القيمة الاقتصادية للمنتجات المستخرجة من معالجة نفايات المسالخ.

ويأتي طرح هذه الفرصة ضمن جهود (موان) لتعزيز الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، والتوسع في مشاريع المعالجة والاستفادة من الموارد، بما يسهم في رفع معدل استبعاد النفايات عن المرادم، وتعظيم الاستفادة من النفايات العضوية، وتحويلها إلى موارد ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، دعمًا لمستهدفات الاقتصاد الدائري.

ودعا “موان” المستثمرين والجهات المهتمة إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة الاستثمارية والتقديم عليها عبر الرابط التالي: https://mwan.gov.sa/lfrs-lstthmry-1.

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