موجة حارة على المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل درجتها ما بين (47 – 48) درجة مئوية على المنطقة الشرقية، وتشمل محافظة العديد.

وبيّن أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ5 مساءً.