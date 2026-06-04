موجة حارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى الثامنة مساء أمانة جدة ترفع جاهزية 12 شاطئًا لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف تراجع أسعار النفط اليوم حافلات المدينة تربط الزوار بجبل أُحد ووادي مهزور عبر المسارين (190) و(310) مجلس النواب الأميركي يقرّ قرارًا يدعو لوقف حرب إيران الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في 82 مهنة موسم ما بعد الحج.. زوار المدينة المنورة يتوافدون على المعالم الإسلامية والتاريخية توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة على عدة مناطق الهلال الأحمر بالمدينة يعيد النبض لحاج إندونيسي ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل درجتها ما بين (47 – 48) درجة مئوية، يصاحبها هبوب رياح نشطة تصل سرعتها ما بين (40 – 49) كلم في الساعة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من محافظات: الأحساء، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن؛ مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.