Icon

موجة حارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى الثامنة مساء  Icon أمانة جدة ترفع جاهزية 12 شاطئًا لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف Icon تراجع أسعار النفط اليوم Icon حافلات المدينة تربط الزوار بجبل أُحد ووادي مهزور عبر المسارين (190) و(310) Icon مجلس النواب الأميركي يقرّ قرارًا يدعو لوقف حرب إيران Icon الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في 82 مهنة Icon موسم ما بعد الحج.. زوار المدينة المنورة يتوافدون على المعالم الإسلامية والتاريخية Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة على عدة مناطق Icon الهلال الأحمر بالمدينة يعيد النبض لحاج إندونيسي Icon ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

موجة حارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى الثامنة مساء 

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
موجة حارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى الثامنة مساء 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل درجتها ما بين (47 – 48) درجة مئوية، يصاحبها هبوب رياح نشطة تصل سرعتها ما بين (40 – 49) كلم في الساعة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من محافظات: الأحساء، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن؛ مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مخبأة في ألواح ورق مقوى.. ضبط 845,087 قرصًا من الإمفيتامين المخدر بالمنطقة الشرقية
السعودية

مخبأة في ألواح ورق مقوى.. ضبط 845,087...

السعودية
موجة حارة على المنطقة الشرقية
السعودية

موجة حارة على المنطقة الشرقية

السعودية
القبض على مواطنين بالشرقية لترويجهما الإمفيتامين وأقراصًا ممنوعة
السعودية

القبض على مواطنين بالشرقية لترويجهما الإمفيتامين وأقراصًا...

السعودية