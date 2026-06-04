موجة حارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى الثامنة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل درجتها ما بين (47 – 48) درجة مئوية، يصاحبها هبوب رياح نشطة تصل سرعتها ما بين (40 – 49) كلم في الساعة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من محافظات: الأحساء، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن؛ مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.