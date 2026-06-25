ترامب يطلب 88 مليار دولار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب مع إيران الأخضر يجري تدريبه الأخير في أوستن قبل المغادرة إلى هيوستن لمواجهة الرأس الأخضر المنتخب البرازيلي يكسب أسكتلندا بثلاثة أهداف ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم المنتخب المغربي يفوز على هايتي برباعية ويتأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم المكسيك تهزم التشيك بثلاثية نظيفة وتؤكّد صدارة المجموعة الأولى موجة حارة ورياح نشطة على الشرقية زلزالان مدمران يضربان فنزويلا.. عشرات القتلى ومئات الجرحى في كراكاس ومحيطها إغلاق مطار كراكاس إثر تعرضه لأضرار ناجمة عن زلزالين كأس العالم 2026: جنوب أفريقيا تحسم مواجهة كوريا الجنوبية بهدف نظيف توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 6 مناطق
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة يصاحبها رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من محافظات بقيق، والعديد، ذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن أن هذه الحالة ستستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.