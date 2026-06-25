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موجة حارة ورياح نشطة على الشرقية

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
موجة حارة ورياح نشطة على الشرقية
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة يصاحبها رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من محافظات بقيق، والعديد، ذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن أن هذه الحالة ستستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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