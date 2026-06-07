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موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
المواطن- فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل درجتها ما بين (47 – 48) درجة مئوية، يصاحبها هبوب رياح نشطة تصل سرعتها ما بين (40 – 49) كلم في الساعة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من محافظات: الخفجي، وحفر الباطن، والنعيرية، والأحساء، والعديد؛ مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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