Icon

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا Icon تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار Icon موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon أبرزها ضوابط الهبات والتبرعات.. استطلاع تطرح 25 مشروعًا لأخذ المرئيات Icon موجة حر تاريخية تجتاح فرنسا وتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد Icon جرس إنذار مبكر يحذر من الإصابة بضغط الدم المرتفع Icon السند يبحث جاهزية أعمال الرئاسة العامة في الحج والعمرة والزيارة Icon جزيء تجريبي يعيد تنشيط دفاعات الدماغ في مواجهة الزهايمر Icon كرواتيا تحسم مواجهة بنما بهدف وحيد في ختام الجولة الثانية من كأس العالم 2026 Icon الفرنسي ليتيكسييه يدير مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر في كأس العالم 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل إلى (47 – 48) درجة مئوية يصاحبها رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، والقطيف، ورأس تنورة، والخبر، وبقيق، والعديد، ذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم متر في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما الشبو المخدر
السعودية

القبض على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما الشبو...

السعودية
رياح نشطة وموجة حارة على المنطقة الشرقية
السعودية

رياح نشطة وموجة حارة على المنطقة الشرقية

السعودية