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موجة حر تاريخية تجتاح فرنسا وتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
موجة حر تاريخية تجتاح فرنسا وتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد
المواطن - واس

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سجلت فرنسا أمس، أعلى درجة حرارة في تاريخها مع موجة حر مبكرة تضرب أوروبا، مما دفع برج إيفل ومتحف اللوفر إلى تقليص ساعات الزيارة، وأدى إلى تعطيل الدراسة وحركة النقل في عدة دول.
وامتدت درجات الحرارة القاسية إلى المملكة المتحدة وإسبانيا، وأصدرت هيئات الأرصاد الجوية تحذيرات حمراء، مثل فرنسا، بشأن مخاطر موجة الحر الشديدة على عشرات الملايين من الأشخاص.
وسجل مؤشر الحرارة الوطني في فرنسا مستوى قياسيًا بلغ 29.8 درجة مئوية، وهو متوسط درجات الحرارة المقاسة في 30 محطة أرصاد جوية، ليكون أحدث سلسلة من المستويات غير المسبوقة في أكبر دولة في أوروبا، مع توقع استمرار هذه الظروف حتى نهاية الأسبوع على الأقل.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن مزيدًا من درجات الحرارة القياسية متوقع، بما في ذلك مستويات قد تتجاوز كل الأرقام السابقة بغض النظر عن وقت السنة.
وكانت أعلى الأيام حرارة في فرنسا قد سجلت سابقًا خلال موجات حر في أغسطس 2003 ويوليو 2019، بمتوسط حرارة بلغ 29.4 درجة مئوية، وتحطمت أرقام قياسية لدرجات الحرارة في محطات أرصاد فردية، وفي أيام متتالية في بعض المدن، مع تجاوز درجات الحرارة نهارًا حاجز 40 درجة مئوية بحسب هيئة الأرصاد الفرنسية.

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