موجة حر تضرب فرنسا وتتسبب باضطرابات في حركة القطارات والدراسة

تسببت موجة حرّ جديدة اجتاحت معظم أنحاء فرنسا اليوم، بإلغاء عشرات رحلات القطارات وتعديل ساعات الدوام في المدارس أو إلغاء الصفوف بالكامل، فيما يتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية في الأيام القليلة المقبلة.

ورغم أن فصل الصيف لا يبدأ رسميًّا قبل الأحد، إلا أن هذه الموجة في الثانية التي تضرب فرنسا في 2026 بعد أيام ارتفعت فيها الحرارة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي في نصف مناطق البلاد.

موجة حر في فرنسا

وأُعلن مستوى إنذار برتقالي في ربع البلاد، بما في ذلك باريس، وهو ثاني أعلى مستوى، ودعت السُلطات السكان إلى توخي “الحذر الشديد” والإكثار من شرب الماء.

وأفادت هيئة الأرصاد الوطنية “ميتيو فرانس” بأنها تتوقع تواصل موجة الحر الأسبوع المقبل لتبلغ ذروتها الأحد أو الاثنين عندما تبلغ الحرارة 40 درجة مئوية بما في ذلك في العاصمة الفرنسية.

ومن شأن الانقلاب الصيفي الأحد، وهو أطول أيام السنة، أن يزيد ارتفاع درجات الحرارة بسبب سطوع الشمس لساعات أطول.

وسيقرر رؤساء بلديات عدة مدن في أنحاء البلاد حيث ما زالت المدارس غير مجهّزة بما يكفي للتعامل مع الحر الشديد، بشأن تعليق الدراسة.

وأعلنت عدة مدارس تعديلات في ساعات الدراسة ابتداءً من بعد ظهر الخميس بسبب موجة الحر، بحسب السُلطات الأكاديمية والنقابات.

وفي باريس عدّلت نحو عشر مدارس ترتيباتها ليومي الخميس والجمعة.