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موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣٠ مساءً
موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت منظمة “وورلد ويذر أتريبيوشن” المعنية بدراسات المناخ، الجمعة، أن موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب عددًا من الدول الأوروبية تعد الأقوى في تاريخ سجلات الأرصاد الجوية بالقارة، بعدما تجاوزت درجات الحرارة مستويات قياسية خلال شهر يونيو.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن أوروبا تشهد موجة حر استثنائية حطمت الأرقام القياسية المسجلة لشهر يونيو وعلى مدار العام، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أصبحت الأكثر شدة منذ بدء عمليات رصد الأحوال الجوية.

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأجزاء من جنوب بريطانيا تجاوزت المعدلات الصيفية المعتادة بما يتراوح بين 5 و12 درجة مئوية، رغم أن يونيو لا يُعد عادةً من أكثر أشهر السنة حرارة في أوروبا الغربية.

وقال علماء المناخ إن موجة حر بهذه القوة كانت تُعد أمرًا غير محتمل قبل نحو 50 عامًا، إلا أن تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية رفع احتمالية حدوث مثل هذه الظواهر بشكل كبير، خاصة منذ عام 2003.

وأضاف الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة الليلية خلال الموجة الحالية أصبح أكثر احتمالًا بنحو 100 مرة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقدين، مؤكدين أن التغير المناخي لعب دورًا رئيسيًا في تفاقم هذه الظاهرة.

وأظهرت الدراسات التي شملت أكثر من 800 مدينة أوروبية أن نحو 45% منها سجلت أو يُتوقع أن تسجل مستويات قياسية من الإجهاد الحراري مع نهاية شهر يونيو، وهي الحالة التي يعجز فيها الجسم عن تبريد نفسه بشكل كافٍ عبر التعرق.

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