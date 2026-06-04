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وسط خطط تشغيلية متكاملة وخدمات إرشادية وتوعوية

موسم ما بعد الحج.. زوار المدينة المنورة يتوافدون على المعالم الإسلامية والتاريخية

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٢ صباحاً
موسم ما بعد الحج.. زوار المدينة المنورة يتوافدون على المعالم الإسلامية والتاريخية
المواطن - واس

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تشهد المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج حركةً نشطة لزوار المسجد النبوي من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، الذين يحرصون على استكمال رحلتهم الإيمانية بزيارة عدد من المعالم الإسلامية والتاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.

مسجد قباء أبرز الوجهات

ويُعد مسجد قباء من أبرز الوجهات التي يقصدها الزوار، باعتباره أول مسجد أُسس على التقوى، حيث يتوافد إليه آلاف المصلين يوميًا لأداء الصلاة والتعرف على مكانته التاريخية والدينية.

كما يحظى مسجد القبلتين باهتمام كبير من الزوار، لما يمثله من قيمة تاريخية مرتبطة بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

وتستقطب منطقة جبل أحد وساحاته المحيطة أعدادًا كبيرة من الزوار للاطلاع على الموقع الذي شهد غزوة أحد، إلى جانب زيارة مقبرة شهداء أحد والتعرف على الأحداث التاريخية التي ارتبطت بالمكان.

كما تشمل برامج الزيارة عددًا من المواقع الإسلامية والتاريخية الأخرى التي تعكس مكانة المدينة المنورة في التاريخ الإسلامي.

خطط تشغيلية متكاملة

وتسهم الجهات المعنية في تنظيم حركة الزوار وتسهيل تنقلاتهم بين المواقع المختلفة، من خلال خطط تشغيلية متكاملة وخدمات إرشادية وتوعوية، إلى جانب توفير وسائل النقل التي تربط المسجد النبوي بالمعالم الرئيسة داخل المدينة المنورة.
ويؤكد استمرار تدفق الزوار بعد انتهاء مناسك الحج المكانة الدينية والتاريخية التي تتمتع بها المدينة المنورة، بوصفها وجهةً يقصدها المسلمون من أنحاء العالم للتعرّف على إرثها الحضاري ومعالمها الإسلامية.

 

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