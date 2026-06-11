موسى بحري نائب رئيس “طيران ناس” ضمن قائمة فوربس لأكثر رؤساء التسويق تأثيراً لعام 2026

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط موسى بحري، نائب الرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي في طيران ناس، ضمن قائمة فوربس المرموقة لـ “أكثر رؤساء التسويق تأثيراً في الشرق الأوسط” لعام 2026، والتي تعد مرجعاً أساسياً للتميز التسويقي، حيث تحتفي بالقادة الذين يحققون نتائج ملموسة من خلال مبادرات عالية التأثير وإدارة متطورة للعلامات التجارية.

يسلط هذا التكريم الضوء على مساهمات بحري الكبيرة في مشهد التسويق ودوره في قيادة النمو الاستراتيجي لطيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط. وبفضل خبرته التي تمتد لأكثر من 19 عاماً من النجاح في الاتصالات الاستراتيجية، وبناء العلامات التجارية، وتطوير الأسواق، نجح بحري في تعزيز مكانة طيران ناس من خلال استراتيجيات تسويقية فعالة تهدف إلى تحسين الإيرادات وهوامش الربح.

وكانت قيادته ركيزة أساسية في إعادة صياغة العلامة التجارية لطيران ناس مما رسخ مكانتها كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط. ويركز اختيار فوربس لعام 2026 بشكل خاص على القادة الذين تميزوا في مجالات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التسويق. ويركز بحري في عمله على استغلال كامل إمكانات النظام الرقمي وتطبيق استراتيجيات تسويقية مبتكرة تركز على رحلة العميل، وهو ما يتماشى مع المعايير الصارمة التي وضعتها القائمة لهذا العام.

وقد كانت خبرته في توظيف بيانات العملاء والتحليلات التنبؤية حجر الزاوية في قدرة طيران ناس على تعزيز رضا العملاء وتسريع نمو الأعمال. وبالإضافة إلى نجاحه في قطاع الطيران، يُعرف بحري بمساهماته المهمة في القطاع الحكومي، حيث شغل سابقاً منصب مدير الاتصال المؤسسي في وزارة الاستثمار. وخلال تلك الفترة، لعب دوراً محورياً في إطلاق هوية بوابة “استثمر في السعودية” (INVEST SAUDI)، ومواءمة مهام الاتصال في الوزارة مع رؤية السعودية 2030 لترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

وبصفته خبيراً في الطيران والتسويق، فإن إدراج بحري في قائمة فوربس يؤكد مكانته كقائد ذي رؤية وخبير تواصل بارع في قطاعي الطيران والسياحة في الشرق الأوسط.