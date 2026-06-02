“موهبة” تعلن نتائج المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، نتائج نهائيات أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”، الذي تنظمه بالشراكة مع وزارة التعليم، وأُقيمت مرحلته النهائية حضوريًا في مدينة الرياض خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو 2026، ضمن مسارٍ وطني يهدف إلى إعداد وتأهيل الطلبة الموهوبين لتمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية.

وأوضحت “موهبة” أن 864 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، شاركوا في نهائيات الأولمبياد، تأهل منهم 223 طالبًا وطالبة إلى برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، منهم 44 إلى منتخب الرياضيات، و34 إلى منتخب المعلوماتية، و42 إلى منتخب الفيزياء، و36 إلى منتخب العلوم، و35 إلى منتخب الأحياء، و32 إلى منتخب الكيمياء.

وحصل 49 طالبًا وطالبة على ميداليات الأولمبياد، توزعت على 8 ميداليات ذهبية، و17 ميدالية فضية، و24 ميدالية برونزية، بعد رحلة تنافسية بدأت من المدارس ثم على مستوى المدن والمحافظات، وصولًا إلى مسابقة الفرق الوطنية لإدارات التعليم ونهائيات الأولمبياد في الرياض.

وحصد طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية النصيب الأكبر من الميداليات، بواقع 11 ميدالية لكل منهما، تلتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء بـ9 ميداليات، ثم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بـ7 ميداليات، وإدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع بـ6 ميداليات، فيما حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ميداليتين، وحصلت كل من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وإدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل على ميدالية واحدة لكل منها.

وحقق الميداليات الذهبية في الفيزياء الطالب حسين محمد الخميس من تعليم الأحساء، وفي الأحياء الطالبة سجى حامد الغموي من تعليم جدة، وفي الكيمياء الطالبة ليان فهد أبو النجا من تعليم الشرقية، وفي العلوم الطالب سعد فايز الشهري من تعليم جدة، وفي الرياضيات 2 الطالب عمار محمد الداوود من تعليم الرياض، وفي الرياضيات 1 الطالب علي محمد الصالح من تعليم الأحساء، وفي المعلوماتية 2 الطالب محمد عبدالعزيز الملحم من تعليم الأحساء، وفي المعلوماتية 1 الطالب راكان خالد الشريف من تعليم الرياض.

وشارك في تنفيذ المرحلة النهائية من الأولمبياد، التي شهدت تنافس 864 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، 18 منسقًا من إدارات التعليم والهيئات الملكية، و25 عضوًا من الفرق العلمية المكلفة بإعداد المواد العلمية والاختبارات، إضافة إلى 28 مشرفًا، و90 قائد فريق من مختلف إدارات التعليم.

وأفادت “موهبة” بأن استعدادات الطلبة للمرحلة النهائية تمت من خلال مجموعة من الأدوات المعرفية التي توفرها مكتبة أولمبياد نسمو، وتضم 16 حقيبة تدريبية موزعة على 8 مسارات علمية باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى أكثر من 200 فيديو تدريبي تقدّم محتوى علميًا مبسطًا يدعم الفهم والتطبيق العملي.

ويُعد أولمبياد “نسمو” أول وأكبر مسابقة وطنية سنوية متخصصة في مجالات العلوم والرياضيات، تستهدف طلبة الصف الأول المتوسط حتى الصف الأول الثانوي، وتمر بمراحل متدرجة تبدأ من المدرسة، ثم على مستوى المدن والمحافظات، وصولًا إلى مسابقة الفرق الوطنية لإدارات التعليم ونهائيات الأولمبياد في الرياض؛ بهدف اكتشاف الموهوبين وتمكينهم وتهيئتهم للمنافسة الدولية.

وسجل الأولمبياد في مرحلته الأولى مشاركة 99.179 طالبًا وطالبة، يمثلون 8.356 مدرسة في 47 مدينة ومحافظة موزعة على 16 منطقة تعليمية، وبإشراف نحو 800 معلم ومعلمة، في مشهد يعكس اتساع قاعدة المشاركة وحضور الطموح العلمي لدى الطلبة.

ويهدف “نسمو” إلى توسيع دائرة اكتشاف الطلبة الموهوبين في التعليم العام، وتوطين التدريب على علوم الأولمبياد في إدارات التعليم، ورفع أعداد المستفيدين من البرامج النوعية، إلى جانب تنمية الميول العلمية، وتطوير أداء المعلمين، وإثراء المناهج بمسائل تنمّي مهارات التفكير العليا، بما يعزز جاهزية الطلبة للمنافسة عالميًا.

وتشارك المملكة سنويًا، ممثلةً بمؤسسة “موهبة”، في نحو 30 أولمبيادًا دوليًا وإقليميًا تُقام في دول مختلفة حول العالم، بمشاركة أكثر من 120 دولة يمثلها آلاف الطلبة، وذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يوفّر مسارًا تدريبيًا متكاملًا يُعنى ببناء قدرات الطلبة على مختلف المستويات، وإعدادهم علميًا ومنهجيًا للمنافسات العالمية.

ويأتي أولمبياد “نسمو” ضمن جهود “موهبة” وشريكها الإستراتيجي وزارة التعليم في بناء منظومة وطنية متكاملة لرعاية الموهوبين، وتمكينهم علميًا ومعرفيًا، وتعزيز حضور المملكة في المنافسات العلمية العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري والاقتصاد المعرفي.