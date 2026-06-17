“موهبة” توقّع مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة في أحدث التخصصات التقنية

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وقّعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة، للتعاون في مجال التدريب وتنمية المواهب، وتمكين الطلبة الموهوبين في أحدث التخصصات التقنية، بما يدعم تطلعات المملكة نحو الريادة في الابتكار وصناعة المعرفة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووقّع المذكرة من جانب “موهبة” نائب الأمين العام لتمكين الموهوبين الدكتور عبدالعزيز البشر، ومن جانب شركة هواوي نائب الرئيس التنفيذي لهواوي السعودية ووهان، وذلك بحضور الأمين العام للمؤسسة عبدالعزيز الكريديس، ورئيس مجلس إدارة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية تشاو ليانغ، وعدد من قيادات الجانبين، في مقر المؤسسة بالرياض.
وتفتح المذكرة آفاقًا نوعية أمام الطلبة الموهوبين في المملكة، من خلال إتاحة وصولهم إلى أحدث البرامج العالمية في مجالات الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وشبكات الاتصال بالبيانات، إضافة إلى فرص المعايشة المهنية والإرشاد المباشر مع نخبة من خبراء هواوي؛ بما يقرّب المسافة بين موهبة الطالب ومتطلبات سوق العمل التقني، ويمنحه خبرة عملية في بيئة عالمية متقدمة.
وأكد الدكتور البشر أن هذه الشراكة تجسّد حرص “موهبة” على بناء بيئة محفّزة تمكّن العقول الشابة من الوصول إلى البرامج العالمية المتقدمة في المجالات التقنية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الموهوبين هو استثمار في مستقبل المملكة وريادتها الرقمية، وأن تكامل الجهود مع كبرى الشركات التقنية العالمية يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة التحول التقني وصناعة المستقبل.
وتُعد “موهبة” مؤسسة وطنية رائدة عالميًّا في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتمكينهم، تعمل وفق إستراتيجية وطنية لتنمية الموهبة في المجالات العلمية ذات الأولوية؛ بما يسهم في بناء مجتمع معرفي، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم التنمية الوطنية.