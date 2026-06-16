إعفاء متبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين السعودية والبرتغال قادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا لوقف حرب أوكرانيا ميرتس: ألمانيا مستعدة للمشاركة في جهود حفظ السلام بالشرق الأوسط #يهمك_تعرف | التأمنيات تحدد مهلة استبعاد المشترك حال ترك العمل الجامعة العربية تدين زيارة رئيس ما يسمى “أرض الصومال” للقدس المحتلة مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية الجوازات تودع حجاج بيت الله الحرام وتستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي العملية السياسية جماهير تبوك تشجع الأخضر في كأس العالم 2026 بأجواء احتفالية وطنية الصحة: مساءلة الطبيبين المعنيين بشأن استخدام حقن الإكسوزوم
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للمشاركة في جهود حفظ السلام في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة.
وأضاف “ميرتس”، خلال قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان-ليه-بان الفرنسية: “لطالما أكدنا استعدادنا للقيام بدور، وأرسلنا بالفعل أولى سفن إزالة الألغام إلى المنطقة”، وفقًا لوكالة رويترز.
ومن المقرر، وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة في سويسرا، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع؛ تمهيدًا لإزالة الألغام واستئناف تدفق النفط، من دون الكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق أو آليات انعكاسه على الجبهة اللبنانية.
ومنذ 2 مارس 2026، صعّدت إسرائيل عدوانها على لبنان في سياق تطورات الحرب التي شنتها، بجانب الولايات المتحدة، على إيران.