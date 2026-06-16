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ميرتس: ألمانيا مستعدة للمشاركة في جهود حفظ السلام بالشرق الأوسط

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٨ مساءً
ميرتس: ألمانيا مستعدة للمشاركة في جهود حفظ السلام بالشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

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قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للمشاركة في جهود حفظ السلام في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة.

وأضاف “ميرتس”، خلال قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان-ليه-بان الفرنسية: “لطالما أكدنا استعدادنا للقيام بدور، وأرسلنا بالفعل أولى سفن إزالة الألغام إلى المنطقة”، وفقًا لوكالة رويترز.

جهود حفظ السلام بالشرق الأوسط

ومن المقرر، وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة في سويسرا، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع؛ تمهيدًا لإزالة الألغام واستئناف تدفق النفط، من دون الكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق أو آليات انعكاسه على الجبهة اللبنانية.

ومنذ 2 مارس 2026، صعّدت إسرائيل عدوانها على لبنان في سياق تطورات الحرب التي شنتها، بجانب الولايات المتحدة، على إيران.

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