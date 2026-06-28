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ميسي يتصدر قائمة هدافي كأس العالم مع ختام دور المجموعات

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٠ مساءً
ميسي يتصدر قائمة هدافي كأس العالم مع ختام دور المجموعات
المواطن- فريق التحرير

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تصدر قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائمة هدافي كأس العالم 2026، بعد ختام دور المجموعات اليوم.

وسجل ميسي هدفًا من أهداف منتخبه الثلاثة خلال مواجهة الأردن في دالاس لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليصل إلى ٦ أهداف سجلها خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من ( 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026 ).

وافتتح أهدافه في المونديال بتسجيله ثلاثية في مرمى الجزائر بالجولة الأولى، ثم هدفين في مرمى النمسا بالجولة الثانية، وأخيرًا هدف في مرمى الأردن.

وجاء في المركز الثاني الفرنسيان، كيليان مبابي، وعثمان ديمبيليه، والنرويجي، إرلينغ هالاند، والبرازيلي، فينيسيوس جونيور، برصيد أربعة أهداف، مقابل ثلاثة أهداف لكل من الكندي، جوناثان ديفيد، والألماني، دينيز أونداف، والسويسري، يوهان مانزامبي، والبرازيلي، ماتيوس كونيا، والمغربي، إسماعيل صيباري، والهولندي، براين بروبي، والسنغالي، إسماعيلا سار، والنيوزيلندي، إيلايجا جاست، والإنجليزي، هاري كاين، ولاعب الكونغو الديموقراطية، يوان ويسا.

وتُمنح جائزة الحذاء الذهبي لمن يسجّل أكبر عدد من الأهداف خلال البطولة، وفي حال تعادل لاعبَين أو أكثر، تُمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، وإذا استمر التعادل، يحرز الجائزة اللاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق.

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