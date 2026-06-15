نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 31 من طلاب مدارس الملك فيصل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ 31 من طلاب مدارس الملك فيصل للعام الدراسي 1447هـ، وذلك في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الأمير منصور بن سعد بن فرحان الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيريّة، والمشرف العام على مدارس الملك فيصل جون مارتن مكلهون.‎

وبعد السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المشرف العام على مدارس الملك فيصل كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو والمعالي وأولياء الأمور، مثمنًا رعاية وحضور سمو نائب أمير منطقة الرياض حفل تخريج طلاب مدارس الملك فيصل.



ونوه المشرف العام على المدارس إلى أن الخريجين لهذا العام والبالغ عددهم (150) طالبًا، يعدون من رواد بناء المستقبل لهذا الوطن، للمشاركة في مسيرة التنمية والابتكار في تحقيق تطلعات المملكة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية القادمة.

تلا ذلك مسيرة الخريجين، ثم تشرف الطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع سمو نائب أمير منطقة الرياض.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “طريق التميز”، ثم ألقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو نائب أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل قطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

بعد ذلك كرّم سموه الطلاب المتفوقين، وشاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “كان حلمًا فأصبح حقيقه”، تلاه أوبريت وطني بهذه المناسبة، وفي ختام الحفل شارك سموه في العرضة السعودية.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وكبار المسؤولين وأولياء أمور الطلبة.