نائب أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير، الذي قدم لسموه تقريرًا عن أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة.
واطلع سموه على سير اختبارات الطلاب والطالبات، التي بدأت اليوم في المدارس، مستقبلةً أكثر من 220 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أهمية الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المناسبة للطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.
ونوه سمو نائب أمير المنطقة بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله-، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.
فيما ثمن، مدير تعليم منطقة تبوك دعم واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للعملية التعليمية بتبوك، وعنايتهما المستمرة بأبنائهما الطلاب والطالبات.