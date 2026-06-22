قطر للطاقة: وفاة 13 شخصا في حادث انفجار في مصنع في منطقة رأس لفان نائب أمير تبوك يطّلع على خطط تطوير الخدمات الصحية ومستجدات التحول الصحي بالمنطقة أمانة جدة تبدأ المرحلة الثالثة من مبادرة جودة الحياة العالمية الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطبيق الموجهات التصميمية والمعمارية للمنطقة الممتدة بين طريق العروبة والطريق الدائري الشمالي خلال 9 سنوات.. انخفاض وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60% في المملكة أمريكا: وفاة الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ألان جرينسبان عن عمر ناهز 100 عام نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا وكبيرا مع إيران رئيس وزراء قطر: هناك أطراف تسعى لعرقلة المفاوضات بين واشنطن وطهران روسيا تعلن استهداف مصافي النفط ومستودعات الوقود الأوكرانية دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب مواد مخدرة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر بن محمد الحقباني ، وعددًا من قيادات المنظومة الصحية بالمنطقة.
واطّلع سموه خلال اللقاء على خطط تطوير الخدمات الصحية في المنطقة، ومستجدات التحول الصحي، وما تتضمنه من برامج ومبادرات تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتعزيز التكامل بين مكونات القطاع الصحي.
ونوّه سمو نائب أمير منطقة تبوك بما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الخدمات بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أعرب المهندس الرخيص عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على متابعتهم واهتمامهم المستمر بالمنظومة الصحية بالمنطقة، مما يسهم في دعم جهود تطوير الخدمات ورفع جودتها.