نائب أمير تبوك يطّلع على خطط تطوير الخدمات الصحية ومستجدات التحول الصحي بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر بن محمد الحقباني ، وعددًا من قيادات المنظومة الصحية بالمنطقة.

واطّلع سموه خلال اللقاء على خطط تطوير الخدمات الصحية في المنطقة، ومستجدات التحول الصحي، وما تتضمنه من برامج ومبادرات تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتعزيز التكامل بين مكونات القطاع الصحي.

ونوّه سمو نائب أمير منطقة تبوك بما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الخدمات بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أعرب المهندس الرخيص عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على متابعتهم واهتمامهم المستمر بالمنظومة الصحية بالمنطقة، مما يسهم في دعم جهود تطوير الخدمات ورفع جودتها.